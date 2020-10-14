В Театре на Таганке объяснили, почему вызвали полицию из-за зрительницы без маски

Посетительница Театра на Таганке отказалась надеть медицинскую маску, из-за чего задержала спектакль. Девушка долго упрямилась и не сдавалась, пока не приехала полиция. В конце концов москвичку вывели из зала, но все так же без маски.

В Театре на Таганке 14 октября был запланирован спектакль «Суини Тодд, маньяк-цирюльник с Флит-стрит». Однако в назначенное время представление на началось. Причиной этому стала одна посетительница, которая отказалась надевать маску на лицо. То есть средство защиты висело у нее на шее.

Глава пресс-службы театра на Таганке Ксения Софронова рассказала «360», что девушка настойчиво отказывалась надевать маску, из-за чего спектакль не могли начать.

«Зрительница отказалась использовать средство индивидуальной защиты и была довольно настойчива в этом. И мы не могли просто начать спектакль без того, чтобы все зрители в зале имели средство индивидуальной защиты», — рассказала представитель театра.

По словам Софроновой, женщина категорически отказывалась надеть маску, несмотря на уговоры других зрителей.

«Она в довольно агрессивной форме отказывалась, и наша позиция была в том, что другие зрители просили ее сделать. Она не выполнила просьбу, и пришлось вызывать полицию, чтобы попросить ее выйти из-зала», — рассказала пресс-секретарь театра на Таганке.

В итоге спектакль пришлось отложить на час. Он начался, когда женщина все-таки покинула зал.

«В итоге закончилось тем, что зрительница покинула зал, когда приехала полиция. Спектакль начался, задержавшись на час», — объяснила Софронова.

Пока театр не планирует возвращать женщине деньги за билет. Софронова объяснила, что они четко следуют правилам и несут ответственность за каждого зрителя в зале.

«Пока деньги за билет ей не вернули — она же отказалась от просмотра и отказалась соблюдать правила Роспотребнадзора. Сейчас существуют определенные правила, они везде прописаны, — в том числе ношение маски во время всего пребывания в театре. За несоблюдение правил театр несет ответственность. Получается, мы не могли начать спектакль. Все зрители понимают и просили ее, в том числе режиссер спектакля», — подчеркнула собеседница.

Она была просто несогласна с правилами, которые мы выполняем Ксения Софронова.

Пока театр не планирует привлекать зрительницу к административной ответственности. «Надеюсь, мы сможем договориться, чтобы не доводить это», — заключила Софронова.