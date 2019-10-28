В Татарстане у родителей забрали девятилетнюю девочку весом 7 кг

В мае мама девочки, беременная пятым ребенком, пришла в районную больницу встать на учет после переезда и проговорилась, что кроме старших детей дома осталась младшая дочь с диагнозом ДЦП.

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Выехавшие на дом врачи обнаружили девочку с крайней степенью дистрофии. Ее положили в стационар, после чего отправили в казанский хоспис. На данный момент она весит 11 килограммов, однако пока органы опеки не отдают женщине ее дочь, так как опасаются, что девочке в семье нечего будет есть.

По словам матери, ее дочь страдает только из-за того, что ее родители не могут прокормить пятерых детей. Трое из них уже находятся в приюте.

Так как супруги нигде официально не работают и не могут содержать своих детей, исполнительный комитет города обратился в суд, пытаясь лишить их родительских прав. Однако муж с женой настаивают на том, что они смогут вырастить детей. Окончательное решение пока суд не вынес.

Ранее сообщалось, что в Орле мать прятала 11-летнюю девочку от людей дома в клетке и периодически продавала в сексуальное рабство за бутылку водки.