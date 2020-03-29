В такую погоду свои дома сидят. В Москве и Подмосковье пообещали снег на выходной неделе

Нерабочая неделя в московском регионе начнется со снега и гололедицы. Такой прогноз дали Региональному информационному агентству Московской области (РИАМО) синоптики. Погода как раз для того, чтобы дома сидеть.

Метеорологи заявили о резком похолодании в центральной России. Всему виной холодный атмосферный фронт. Столбики термометров начнут опускаться уже ближайшей ночью. Температура опустится до нуля градусов.

Весеннее солнце сменится на осадки в виде мокрого снега. Правда, слепить снеговика не получится — сильных осадков синоптики не ожидают.

Такая погода продержится до середины недели. В четверг начнется постепенное потепление. Воздух начнет прогреваться до +5...+7 в Москве и до +3...+8 в Подмосковье. Осадки будут не такими интенсивными, как в начале недели.

К концу недели ждать солнца тоже не придется. На смену легкому морозу придут небольшие дожди. Правда, потеплеет уже до комфортных +11 градусов.

В общем, погода как бы сама напоминает о том, что лучше бы остаться дома в эти дни.

Ранее синоптики сделали долгосрочный прогноз на то, каким будет лето. Метеорологи считают, что в начале лета почти не будет дождей, июнь и июль будут сравнительно теплыми, причем на всей территории России.