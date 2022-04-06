«В такие непростые времена людям нужно давать передышку». Сенатор Абрамов одобрил идею с продлением майских праздников

Сенатор Иван Абрамов обсудил с РИА «Новости» предложение увеличить количество нерабочих дней в мае с 1-го по 10-е число.

«Люди психологически выгорают. Сначала COVID1-19, сейчас санкции. В такие непростые времена людям нужно давать передышку», — цитирует парламентария RT.

Он заметил, что за время майских праздников у людей появится возможность не только отдохнуть и посадить урожай, но и пообщаться с близкими. Абрамов допустил, что к этому времени в стране будут сняты все коронавирусные ограничения.