ВЦИОМ выяснил, кто из россиян поверил в тайное правительство

Половина россиян не верит, что обществом управляют тайные организации. ВЦИОМ провел опрос и выяснил, как изменились мистические настроения в стране за последние 30 лет.

Существование тайного правительства отрицает 51% жителей страны. Чаще всего такого мнения придерживаются активные интернет-пользователи — 63% опрошенных и молодежь в возрасте до 34 лет — 62-64%. Только 37% опрошенных склоняются к существованию таких сообществ. Так ответили 49% людей старше 65 лет и любители посмотреть телевизор — 48%.

За 30 лет люди стали в два раза чаще отрицать наличие секретных могущественных организаций, которые влияют на общество, а доля сторонников таких взглядов сократилась почти в полтора раза.

В 1992 году 48% опрошенных не чувствовали влияния мистических сил на свое поведение, сейчас таковых уже 88%. Доля тех, кому приходилось сталкиваться с неизведанным, достигала 36%, хотя сейчас всего 9%. О том, что прежде всего на действия человека влияют воля и разум, сказали 63% опрошенных, причем больше всего среди них женщин — 68% и молодежи в возрасте 18-24 и 35-44 лет — 70%. В опросе приняли участие 1600 россиян старше 18 лет.