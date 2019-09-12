  • «В свободном мире живем!» Валерий Карпин встал на защиту мальчика с прической Ибрагимовича

    12 сентября 2019, 13:44

    Иван Степанов, Нина Петлинова

    Главный тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин считает, что позиция директора сибирской школы, в которой мальчика заставляли перейти на домашнее обучение либо сменить прическу, не совсем уместна. Об этом он рассказал во время беседы с «360».

    «В свободном мире живем, поэтому мне кажется, что позиция директора не совсем уместна. Уже, слава богу, не в Советском Союзе живем, когда нельзя было какие-то вещи непонятно почему», — заявил он.

    Минобразования извинилось перед мальчиком с прической Ибрагимовича

    Подробнее

    Конфликт вокруг прически ученика четвертого класса школы № 4 в Сосновоборске возник в начале учебного года. Учитель и директор школы сделали мальчику, который пришел в учебное заведение со стрижкой как у кумира — футболиста Златана Ибрагимовича. Руководство школы сочло неуместным то, что он выбрил виски, осветлил волосы и собрал их в хвостик на затылке, и вызвало его родителей. Взрослым предложили либо сменить прическу сыну, либо забрать его из школы на домашнее обучение.

    Родители ученика решили не сдаваться и отстоять права ребенка. К ним присоединился его тренер Александр Глушков. Вместе взрослые обратились в Следственный комитет с просьбой разобраться в ситуации.

    Мальчика с прической Ибрагимовича попытались отстранить от учебы. Теперь школой занялся СК

    Подробнее

    В результате этим вопросом занялся СК региона, который уже начал проверку. Руководству школы направили предупреждение — учителям напомнили, что они не должны указывать ученикам, какую прическу им делать. В ведомстве также уточнили, что у школы нет права настаивать на том, чтобы мальчика перевели на домашнее обучение.

    Глушков в разговоре с «360» отметил, что мальчик продолжает ходить в школу и на тренировки, а прическу менять не собирается.