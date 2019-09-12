«В свободном мире живем!» Валерий Карпин встал на защиту мальчика с прической Ибрагимовича

Главный тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин считает, что позиция директора сибирской школы, в которой мальчика заставляли перейти на домашнее обучение либо сменить прическу, не совсем уместна. Об этом он рассказал во время беседы с «360».

«В свободном мире живем, поэтому мне кажется, что позиция директора не совсем уместна. Уже, слава богу, не в Советском Союзе живем, когда нельзя было какие-то вещи непонятно почему», — заявил он.

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Конфликт вокруг прически ученика четвертого класса школы № 4 в Сосновоборске возник в начале учебного года. Учитель и директор школы сделали мальчику, который пришел в учебное заведение со стрижкой как у кумира — футболиста Златана Ибрагимовича. Руководство школы сочло неуместным то, что он выбрил виски, осветлил волосы и собрал их в хвостик на затылке, и вызвало его родителей. Взрослым предложили либо сменить прическу сыну, либо забрать его из школы на домашнее обучение.

Родители ученика решили не сдаваться и отстоять права ребенка. К ним присоединился его тренер Александр Глушков. Вместе взрослые обратились в Следственный комитет с просьбой разобраться в ситуации.

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В результате этим вопросом занялся СК региона, который уже начал проверку. Руководству школы направили предупреждение — учителям напомнили, что они не должны указывать ученикам, какую прическу им делать. В ведомстве также уточнили, что у школы нет права настаивать на том, чтобы мальчика перевели на домашнее обучение.

Глушков в разговоре с «360» отметил, что мальчик продолжает ходить в школу и на тренировки, а прическу менять не собирается.