В Свердловской области пенсионерка лишилась жилья из-за однофамилицы

Пенсионерку из поселка Буланаш в Свердловской области Надежду Иванову выселили из аварийного жилья. Но взамен женщина не получила новую квартиру. Дело в том, что местные власти решили, что у нее уже есть квартира — в Воронежской области нашли полную тезку женщины, проживающую в своей квартире. И даты рождения обеих — совпадают.

Сейчас Надежда Иванова из Свердловской области вынуждена ютиться на 11 квадратных метрах в старом общежитии. Это крохотное помещение размером с кухню выдали ей местные власти, вместо того, чтобы предоставить полноценную квартиру. Перед этим пенсионерку выселили из аварийного жилья и обязаны были дать равнозначную по площади квартиру — 63 квадратных метра, но пенсионерка ее так и не дождалась.

«Показали мне, что Иванова Надежда Ивановна, даты рождения, данные паспорта, то есть это моя квартира. Я говорю: «Как? Я там не бывала даже», — рассказала пенсионерка.

Источник фото: Владимир Кузнецов

Надежда Иванова не стала сопротивляться, терпеливо переехала в тесную комнату в общежитии. Купила в кредит печь и чайник. Пенсии на еду не хватает, но все же это лучше, чем жить на улице. Теперь из-за возникшей ситуации пенсионерка живет в стесненных условиях. Чтобы выйти на балкон, ей приходится переставлять всю мебель с коробками.

«Мой муж умер, дети умерли. Я осталась совсем одна. Я еще на лекарства деньги трачу, каждый месяц надо покупать. Пенсии не хватает совсем», — рассказала женщина.

Позже Надежда Иванова решилась и написала заявление в полицию. К делу подключилась прокуратура, которая обязала предоставить пенсионерке нормальное жилье, но местные власти — бессильны.

«Предоставить таким гражданам жилье мы бы и рады, если бы оно у нас было. Мы не препятствуем тому, чтобы люди у нас жили в комфортных условиях, но, к сожалению, реалии дня таковы, что в поселке Буланаш строительство нового жилья не ведется уже очень длительное время», — сказала председатель территориального органа местного самоуправления поселка Буланаш Людмила Вандышева.

Сейчас Надежда Иванова уже есть в списке на жилье, вот только, когда она его получит — вопрос риторический. Ускорить процесс может только суд.