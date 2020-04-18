В суде Санкт-Петербурга будут проводить заседания в режиме оnlinе через Skype

С 20 апреля этого года в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области появиться возможность проведения судебных заседаний в режиме on-line через приложение «Skype».

Об этом сказано на официальном сайте суда. Для того, чтобы стать участником такого заседания, все фигуранты дела должны не позднее, чем за сутки до начала, предоставить заявление.

Это осуществляется с помощью электронного сервиса «Мой Арбитр». Заявление должно быть написано и подано в виде согласия на участие в судебном заседании по арбитражному делу, проводимом в режиме on-line.

Также необходимо подать документы, которые подтверждают полномочия на представление интересов в деле и удостоверения личности.

Ранее сообщалось, что похоронное агенство «Ритуал» начало предоставлять услугу online-включения с похорон для родственников умерших.