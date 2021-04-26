В СПР раскритиковали идею о продлении отпуска российским туристам-патриотам

Член Общественной палаты Султан Хамзаев предложил на неделю продлить ежегодный отпуск россиянам, которые предпочитают отдыхать на курортах в России. По его мнению, это поможет развиваться внутреннему туризму. С ним не согласился генсекретарь Союза профсоюзов России (СПР) Евгений Куликов. Он считает, что идея дискриминирует любителей зарубежного отдыха.

В беседе с «360» Хамзаев отметил, что его предложение о продлении отпуска поможет поднять внутренний туризм в России.

«Гигантское количество денег граждане России тратят на международный туризм. В этом нет ничего плохого, но для стимуляции внутреннего сервиса, для поддержки российского туристического кластера продление отпуска — важная и необходимая мера. Поэтому мы предлагаем дать дополнительную неделю отдыха для всех граждан, которые предпочитают отдыхать в России», — сказал он.

Он считает, что для работодателей дополнительная неделя не станет нагрузкой. По его мнению, отдохнувший человек будет работать в два раза лучше.

«Также нужно считать те деньги, которые граждане потратят в России, где-нибудь в Карелии например, или на курортах Махачкалы, чем в Анталии или в других странах. Безусловно, над российским туристическим сервисом нужно работать, но если ничего не делать, то развития не будет», — сказал Хамзаев.

Идею о продлении отпуска раскритиковал генеральный секретарь СПР Евгений Куликов. Он заявил, что она абсурдна. Куликов напомнил, что россиянин имеет право отдыхать, поэтому он не понимает, каким образом можно привязать продление отпуска к туризму.

Куликов считает, что идея несет в себе дискриминацию работников, потому что размер отпуска будет зависеть от того, где отдыхает сотрудник.

«Идет некое лоббирование интересов представителей внутреннего туристического бизнеса, которые вместо того, чтобы повышать качество обслуживания и снижать цены, они пытаются с помощью государства и за чужой счет привлечь к себе туристов и прибыль», — добавил генсекретарь СПР.

Куликов отметил, что эта идея бессмысленная и популистская.