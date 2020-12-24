В списке богатейших россиян по версии Forbes сменился лидер

Совладелец НЛМК Владимир Лисин стал самым богатым россиянином, согласно счетчику Forbes. Он обошел бывшего лидера рейтинга — президента «Норникеля» Владимира Потанина на 100 миллионов долларов.

Рокировка в рейтинге произошла на фоне роста акций Новолипецкого металлургического завода. Несколько дней назад одна ценная бумага предприятия стоила 210 рублей. 24 декабря акции НЛМК торгуются по цене 218,7 рубля за штуку. Состояние Лисина за день увеличилось на 187 миллионов долларов. Сейчас оно составляет 26,1 миллиарда долларов.

Потанин лишился 351 миллиарда долларов, уверяет Forbes. Его капитал насчитывает 26 миллиардов долларов. Акции «Норникеля» за сутки упали в цене почти на тысячу рублей. Сегодня они торгуются по цене 23 265 рублей.

На третьей строчке списка совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон с состоянием 22,8 миллиарда долларов.