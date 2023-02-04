Общество 04 февраля 2023, 13:00 В списках не значится. Командование отказалось считать пленным бойца ВСУ Боец ВСУ рассказал, что командование отказывается считать его пленным РИА «Новости»

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Командование ВСУ отказалось признать военнопленным одного из бойцов. Об этом он узнал во время разговора с родными, сообщило РИА «Новости».

По словам девушки пленного, командир батальона, где служил солдат, утверждает, что его фамилии нет в списках.

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В настоящее время мужчина находится в одном из исправительных учреждений на территории Луганской Народной Республики. Военный заверил, что с ним все в порядке, его хорошо кормят. С его бывшими сослуживцами обращаются гуманно.

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Разговаривая с близкими, пленный отметил, что в батальоне было плохо организовано командование. Ситуацию с тем, что его якобы не находят в списках, он счел неудивительной.

«Кинули нас на позиции и ничем не помогали. Он к нам на позиции всего один раз приехал. Два часа побыл и уехал», — поделился мужчина, говоря о командире подразделения на передовой.

Пленный добавил, что проходил подготовку в Великобритании, однако толку от этого не было никакого. По его словам, 30 бойцов ВСУ, которых подготовили британские инструкторы, сдались в первом же бою.

Он также обратил внимание, что в их батальоне стояли на вооружении пулеметы Дегтярева 1933 года выпуска. Они могли выстрелить в неподходящий момент из-за проблем с предохранителями.