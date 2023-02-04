04 февраля 2023, 13:00
В списках не значится. Командование отказалось считать пленным бойца ВСУ
Боец ВСУ рассказал, что командование отказывается считать его пленным
Командование ВСУ отказалось признать военнопленным одного из бойцов. Об этом он узнал во время разговора с родными, сообщило РИА «Новости».
По словам девушки пленного, командир батальона, где служил солдат, утверждает, что его фамилии нет в списках.
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В настоящее время мужчина находится в одном из исправительных учреждений на территории Луганской Народной Республики. Военный заверил, что с ним все в порядке, его хорошо кормят. С его бывшими сослуживцами обращаются гуманно.
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Разговаривая с близкими, пленный отметил, что в батальоне было плохо организовано командование. Ситуацию с тем, что его якобы не находят в списках, он счел неудивительной.
«Кинули нас на позиции и ничем не помогали. Он к нам на позиции всего один раз приехал. Два часа побыл и уехал», — поделился мужчина, говоря о командире подразделения на передовой.
Пленный добавил, что проходил подготовку в Великобритании, однако толку от этого не было никакого. По его словам, 30 бойцов ВСУ, которых подготовили британские инструкторы, сдались в первом же бою.
Он также обратил внимание, что в их батальоне стояли на вооружении пулеметы Дегтярева 1933 года выпуска. Они могли выстрелить в неподходящий момент из-за проблем с предохранителями.
ЛНР
ВСУ
Украина
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