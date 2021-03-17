В СПЧ выступили против возвращения смертной казни

Ответственный секретарь Совета по правам человека посчитал, что запрос на отмену моратория на смертную казнь появляется в обществе из-за резонансных судебных дел и оказавшихся на свободе преступников. При этом эксперт уверен, что такую меру возвращать не стоит.

«Это небольшая доля, однако люди помнят о смертной казни, потому что, к сожалению, тяжкие преступления совершаются и они на слуху. И когда выходят на свободу системные насильники и убийцы, это вызывает вопрос, а что дальше будет. Конечно, все боятся за себя, за своих близких и родных», — заявил РИА «Новости» Александр Точенов.

Член СПЧ заявил, что есть вещи, которые требуют серьезного наказания, но мы не вправе лишать человека жизни. Он напомнил, что стоит придерживаться общепринятых ценностей, моратория на смертную казнь. Но полностью исключать ее нельзя, добавил он.

Точенов подчеркнул, что также об отмене моратория на смертную казнь пока говорить рано, потому что судебная система не везде работает хорошо и правоохранители допускают ошибки.

Ранее опросы ВЦИОМ показали, что если бы россияне оказались на месте советника президента, то они отменили бы мораторий на смертную казнь, снизили налоги и ужесточили ответственность за коррупцию.