В СПЧ предложили отрегулировать деятельность российских блогеров

В России необходимо ввести регулирование блогерской деятельности. Однако это следует делать аккуратно, чтобы контроль не превратился в цензуру. Об этом РИА «Новости» заявил ответственный секретарь Совета по правам человека при президенте РФ Александр Точенов.

«Мне кажется, что нужно ввести некое регулирование… Люди должны отвечать за свои слова, за свои действия, пусть даже написанные в социальных сетях», — сказал ответсек.

Он уточнил, что цензуры быть не должно, но необходимо соблюдать ряд норм, в том числе этических, как в настоящее время это делают СМИ. Чиновник подчеркнул, что помимо публичных, существуют частные блоги, которые ведут совершенно неизвестные широким слоям населения люди, и вот там «появляется много материалов на грани закона, и даже преступающие закон».

«Некое регулирование должно быть, но тоже не нужно переусердствовать, потому что свобода слова — есть свобода слова. Но за свои слова нужно отвечать, вот это важно», — отметил Точенов.

Он также добавил, что в настоящее время в России, несмотря на блокирование ряда социальных сетей, все еще остается достаточное количество площадок для развития блогерской деятельности.

14 июня в мире отмечают Международный день блогера. Праздник был инициирован в 2004 году, когда 500 человек из более чем 40 стран предложили отмечать этот день как «символ дружеских отношений между сетевыми блогерами всего мира».