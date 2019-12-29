В «Современнике» простились с Галиной Волчек

На церемонию прощания пришли министр культуры России Владимир Мединский, вице-премьер Ольга Голодец, глава МИД Сергей Лавров, художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт, народный артист России Сергей Гармаш. Также в «Современнике» собрались председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, певец Филипп Киркоров, тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова, артисты Лия Ахеджакова и Олег Ярмольник.

В последний путь народную артистку СССР проводили аплодисментами ее родные, друзья, коллеги и поклонники.

Во время прощания в холле театра выставили портрет актрисы в зрительном зале театра. Снимок «Галина Борисовна и полный зал» сделал фотограф Юрий Рост. На нем запечатлены те, кто навсегда останется в «Современнике». А это артисты Олег Ефремов, Олег Даль, Лилия Толмачева, Евгений Евстигнеев, Олег Табаков. «Теперь Галя заняла место среди них», — отметил Рост.

Во время церемонии играл оркестр. На сцену гости положили сотни букетов и десятки венков. «360» вел прямую трансляцию с церемонии прощания.

Похороны пройдут на Новодевичьем кладбище. Волчек похоронят рядом с могилой режиссера театра и кино Марка Захарова. Поблизости также захоронены артисты Олег Табаков и Леонид Броневой.

Народная артистка СССР Галина Волчек умерла 26 декабря, ей было 86 лет. За три дня до этого ее доставили в больницу с легочным заболеванием, где состояние худрука ухудшилось.