В совхозе имени Ленина выявили нарушения почти на 390 млн рублей

Представители контрольно-счетной палаты (КСП) установили, что в 2019 году в совхозе имени Ленина были нарушения, ущерб от которых составил примерно 387 миллионов рублей. Ведомство выявило определенный ряд нарушений, и определенные суммы, которые были неправильно распределены, вследствие чего образовалась задолженность, объяснил «360» депутат городского поселения Видное Павел Русаков.

По словам Русакова, деньги, которые были выделены на закрытие контрактов, были перераспределены «странными решениями» местного совета депутатов поселенческого на зарплаты администрации.

«Что естественно является прямым нарушением, потому что деньги были запланированы на исполнение контрактов по учреждениям культуры и спорта и так далее, а были распределены почему-то на какие-то стимулирующие выплаты, которые превышали зарплаты главы Ленинского городского округа ежемесячную», — объяснил Русаков.

Депутат Совета депутатов Ленинского района Артур Григорян рассказал в беседе с «360», что КСП провела проверку по поручению Совета депутатов.

«Предпосылкой (проверки — прим. ред.) была ситуация, когда исполнение бюджета по прошлому году было практически стопроцентное, но при этом осталась кредиторская задолженность», — объяснил Григорян. Он добавил, что ситуация была «полукритическая».

По словам Григоряна, оперативно было принято решение о принятии этих учреждений на городской баланс в округ, после этого начались разбирательства по поводу того, каким образом такая ситуация возникла.

«Проверив деятельность администрации и двух муниципальных учреждений, Контрольно-счетная плата как раз в своем отчете и показывала ситуацию, что были нецелевые и неэффективные траты бюджетных средств», — объяснил Григорян.