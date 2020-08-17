В совхозе имени Ленина выявили нарушения почти на 390 млн рублей
По словам Русакова, деньги, которые были выделены на закрытие контрактов, были перераспределены «странными решениями» местного совета депутатов поселенческого на зарплаты администрации.
«Что естественно является прямым нарушением, потому что деньги были запланированы на исполнение контрактов по учреждениям культуры и спорта и так далее, а были распределены почему-то на какие-то стимулирующие выплаты, которые превышали зарплаты главы Ленинского городского округа ежемесячную», — объяснил Русаков.
Депутат Совета депутатов Ленинского района Артур Григорян рассказал в беседе с «360», что КСП провела проверку по поручению Совета депутатов.
«Предпосылкой (проверки — прим. ред.) была ситуация, когда исполнение бюджета по прошлому году было практически стопроцентное, но при этом осталась кредиторская задолженность», — объяснил Григорян. Он добавил, что ситуация была «полукритическая».
По словам Григоряна, оперативно было принято решение о принятии этих учреждений на городской баланс в округ, после этого начались разбирательства по поводу того, каким образом такая ситуация возникла.
«Проверив деятельность администрации и двух муниципальных учреждений, Контрольно-счетная плата как раз в своем отчете и показывала ситуацию, что были нецелевые и неэффективные траты бюджетных средств», — объяснил Григорян.