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    24 июля 2020, 11:49

    В Совфеде рассказали о тяжелом состоянии больного COVID-19 сенатора Александрова

    Александра Ломейко

    Врачи госпитализировали сенатора Алексея Александрова. Представляющий в Совете Федерации Калужскую область чиновник находится в тяжелом состоянии из-за COVID-19.
    В Совфеде рассказали о тяжелом состоянии больного COVID-19 сенатора Александрова

    Его коллега Людмила Нарусова на пленарном заседании Совфеда рассказала, что беседовала с Александровым накануне. Ее слова привело РИА «Новости».

    «Он в тяжелом состоянии в больнице», — отметила сенатор.

    Нарусова подчеркнула, что полностью согласна с позицией председателя верхней палаты парламента Валентины Матвиенко. Она заметила, что расслабляться пока рано.

    «Валентина Ивановна, вы абсолютно правильно сказали, <…> вирус повсюду», — заметила Нарусова.

    Алексей Александров представляет в Совете Федерации Калужскую область. Ему 68 лет.

    Во второй половине мая Матвиенко рассказала о пяти заболевших COVID-19 сенаторах, которым уже удалось поправиться. Все он перенесли коронавирус в легкой форме.

    По последним данным, в России подтвердили 800 849 случаев COVID-19. Выздоровели с начала эпидемии 588 774 человек, скончались 13 046 инфицированных.

    Новости SMI.FM