В Совфеде рассказали о тяжелом состоянии больного COVID-19 сенатора Александрова

Врачи госпитализировали сенатора Алексея Александрова. Представляющий в Совете Федерации Калужскую область чиновник находится в тяжелом состоянии из-за COVID-19.

Его коллега Людмила Нарусова на пленарном заседании Совфеда рассказала, что беседовала с Александровым накануне. Ее слова привело РИА «Новости».

«Он в тяжелом состоянии в больнице», — отметила сенатор.

Нарусова подчеркнула, что полностью согласна с позицией председателя верхней палаты парламента Валентины Матвиенко. Она заметила, что расслабляться пока рано.

«Валентина Ивановна, вы абсолютно правильно сказали, <…> вирус повсюду», — заметила Нарусова.

Алексей Александров представляет в Совете Федерации Калужскую область. Ему 68 лет.

Во второй половине мая Матвиенко рассказала о пяти заболевших COVID-19 сенаторах, которым уже удалось поправиться. Все он перенесли коронавирус в легкой форме.

По последним данным, в России подтвердили 800 849 случаев COVID-19. Выздоровели с начала эпидемии 588 774 человек, скончались 13 046 инфицированных.