В Совфеде озвучил причины уменьшения количества абортов в России

Член Совфеда назвал причину снижения количества абортов в России на 40% за последние 5 лет. По его словам, это связано с проведением успешной социальной политики и высотами в здравоохранении.

«Это можно считать успехом социальной политики и здравоохранения — тех структур, которые пропагандируют здоровый образ жизни. Это стремление людей увеличивать свои семьи, несмотря на все трудности», — рассказал первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский РИА ФАН.

Он дополнил, что люди становятся более подготовленными ко вступлению в брак, а также более грамотными. Он напомнил, что отношение к собственному здоровью демонстрирует готовность к будущему.