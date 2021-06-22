В Совфеде объяснили, почему 2 млн россиян остались без накопительной пенсии

Россияне могли просто не знать об отчислениях в накопительную часть пенсии. ПФР должен вести разъяснительную работу. Об этом заявила член комитета по социальной политике Совфеда Елена Бибикова.

«С 2002 года вместе с заработной платой отчислялись страховые платежи в пенсионную систему. У мужчин 1952 года рождения и моложе и женщин 1957 года рождения и моложе на накопительные лицевые счета начислялось 2%. Четыре года работодатель вносил эти деньги, с 2002 по 2005 год. В 2006 году эту норму отменили, потому что посчитали, что у этих людей не смогут сформироваться накопления. А эти 2% остались на лицевом счете в Пенсионном фонде», — рассказала сенатор сайту Lenta.ru.

Бибикова отметила, что люди могли просто не знать об этих отчислениях, так как никакого массового оповещения не было. Чтобы подобное не повторилось, добавила собеседница, ПФР должен проводить разъяснительную работу. Сейчас все по-прежнему могут забрать свои деньги. Для этого нужно связаться с Пенсионным фондом по телефону.

Ранее «Коммерсант» со ссылкой на актуарные заключения сообщил, что в прошлом году около двух миллионов россиян не забрали накопительную пенсию из фондов. В 2019 году эта цифра составила 1,6 миллиона.