В Совфеде назвали штрафы, которые можно будет оплатить со скидкой

Россияне смогут оплачивать штраф за несвоевременную замену паспорта со скидкой 50%, если отреагируют на него в течение 20 дней. Такую возможность внесли в проект процессуального кодекса об административных правонарушениях. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на сенатора Ирину Рукавишникову.

«Это правило в проекте КоАП действует для всех нарушений, не являющихся грубыми, за некоторыми исключениями. Так, уплатить штраф в половинном размере в течение 20 дней будет можно за несвоевременную замену гражданином паспорта», — приводит агентство слова первого зампреда комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству.

Рукавишникова добавила, что в два раза меньше можно будет заплатить за просрочку подачи налоговой декларации и за нарушения в сфере контрактной системы обеспечения государственных и муниципальных нужд. Она отметила, что это послабление коснется неопасных правонарушений, которые имеют формальный состав.

Ранее стало известно, что решение о замене бумажного паспорта на смарт-карту в Минцифры России примут до конца этого года.