В Совете Федерации заверили, что график праздников не изменится из-за выходной недели

Президент Владимир Путин объявил следующую неделю выходной. В Совфеде считают, что на праздничном графике это никак не скажется. И майские, и новогодние каникулы сокращать не будут.

Первый замглавы социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский пояснил в беседе с РИА «Новости», что Путин ввел неделю карантина из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

«Нужно принимать меры для предотвращения распространения вируса. Это реакция главы государства на внештатную ситуацию», — заметил сенатор.

По мнению Рязанского, выходная неделя «не скажется на графике праздничных дней». Президент не упоминал подобное.

Глава государства обратился к гражданам накануне, 25 марта. Путин заявил, что в России следующая неделя будет выходной. При этом заработную плату россиянам сохранят. Решение президента стало одной из мер по снижению распространения коронавируса в стране.

В РФ, по последним данным, 658 зараженных. В новосибирской лаборатории «Вектор» подтвердили четыре предварительно положительных анализа из Якутии.