В Совете Федерации заверили, что график праздников не изменится из-за выходной недели
Первый замглавы социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский пояснил в беседе с РИА «Новости», что Путин ввел неделю карантина из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции.
«Нужно принимать меры для предотвращения распространения вируса. Это реакция главы государства на внештатную ситуацию», — заметил сенатор.
По мнению Рязанского, выходная неделя «не скажется на графике праздничных дней». Президент не упоминал подобное.
Глава государства обратился к гражданам накануне, 25 марта. Путин заявил, что в России следующая неделя будет выходной. При этом заработную плату россиянам сохранят. Решение президента стало одной из мер по снижению распространения коронавируса в стране.
В РФ, по последним данным, 658 зараженных. В новосибирской лаборатории «Вектор» подтвердили четыре предварительно положительных анализа из Якутии.