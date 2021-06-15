В Совете Федерации назвали демонстрацией деятельности предложение облагать украинскими налогами жителей Крыма

Власти Украины решили заставить крымчан платить налоги. Но попытки отменить свободную экономическую зону «Крым», созданную в 2014 году, — это лишь демонстрация деятельности украинской власти по отношению к полуострову. Об этом «360» рассказал сенатор от республики Крым Сергей Цеков.

«Им надо демонстрировать какую-то деятельность. Они хотят показать, что Крым находится в поле постоянного внимания. Они считают Крым территорией Украины. При этом принимают, кроме всего прочего, какие-то решения на законодательном уровне. Конечно, они не имеют в виду, что они налогами собираются обложить граждан Украины», — рассказал сенатор.

По его мнению, украинские власти просто хотят отменить закон о свободной экономической зоне, но не более того.

«Они прекрасно понимают, что никакого воздействия на политику в Крыму это не окажет, никакого воздействия на любых граждан, не только Украины. Практически все жители Крыма, которые жили там до 2014 года, являются гражданами РФ. Это просто демонстрация какой-то деятельности со стороны украинской власти», — объяснил собеседник «360».

Цеков добавил, что в Крыму украинцев не так много. Поэтому это не повлияет на экономическую ситуацию на полуострове.

По данным сайта «Обозреватель», законопроект разрабатывают в Верховной раде, принять его планируют до саммита «Крымская платформа» в августе.