Пригожин обжаловал введенные против него санкции в Совете Европы
Российский предприниматель Евгений Пригожин направил запрос в Генеральный Секретариат Совета Европы с просьбой отменить введенные против него санкции. Об этом сообщила пресс-служба компании «Конкорд».
Совет Европы включил российского бизнесмена в санкционный список по Ливии в октябре 2020 года. В качестве причины указывалось, что предприниматель якобы связан с военной компанией «Группа Вагнера».
В тексте заявления предпринимателя, направленного в Совет Европы, отмечается, что санкции ввели против него, а не против «Группы Вагнера», чье существование не подтверждено. Такое применение ограничений нарушает сам принцип их использования.
Совет Европы не уточнял, какие именно положения внешней политики и безопасности Евросоюза нарушил российский предприниматель.
В связи с этим Пригожин попросил также предоставить документы, на основании которых его включили в санкционный список.