Общество 27 марта 2024, 03:10 В соцсетях распространили дипфейк с интервью Лаврова МИД предупредил о дипфейке с интервью Лаврова РИА «Новости»

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В социальных сетях распространили фейковое видео с кадрами из интервью министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Об этом предупредил МИД РФ на своем официальном сайте.

«В социальных сетях распространяется фейковое видео с отрывком из интервью Министра иностранных дел России Сергея Викторовича Лаврова, авторами которого при помощи нейросетей наложен абсолютно не соответствующий действительности текст, сгенерирован дипфейк», — сообщили в ведомстве.

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По данным МИД, авторы дипфейка использовали реальное интервью Лаврова, посвященное 25-летию агрессии НАТО против Югославии. На эту видеозапись они наложили слова, которых дипломат не произносил.

Ранее эксперт по кибербезопасности Павел Мясоедов рассказал, к ак отличить дипфейк от настоящего видео. По его словам, современные программы пока не научились создавать абсолютно натуральную картинку, так что фейковые ролики выдают себя прерываниями или надломами звуковой дорожки или подергиванием видео.