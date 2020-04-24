В соцсетях появились виртуальные памятники. Что делать со страничками умерших людей?

Социальные сети прочно вошли в нашу жизнь. Почти у каждого человека есть аккаунт в Instagram, Facebook, «ВКонтакте» и т. д. Однако стал вопрос, что делать со страничкой человека, которого нет в живых? С недавнего времени личные аккаунты соцсетей можно превратить в виртуальный памятник. Подробнее — в материале «360».

По словам директора ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимира Зыкова, вопрос с тем, как поступать с «мертвыми» аккаунтами уже давно стал актуальным для пользователей социальных сетей.

«Не секрет, что многие пользователи умирают: кто-то — от естественных причин, кто-то — от трагических событий. В результате соцсети стали предлагать друзьям и родственникам в обращаться службу поддержки», — рассказал Зыков «360».

Он отметил, что сначала необходимо доказать о родственных связях с умершим, а затем можно будет воспользоваться несколькими путями. Список документов зависит от запроса соцсети, в том числе могут потребовать свидетельство о смерти.

«Чаще всего предлагают страницу либо закрыть и полностью аннулировать. Либо заморозить ее навечно и сделать виртуальный памятник, на который можно заходить, читать старые посты человека смотреть на его фото и т.д», — сообщил директор ассоциации.

По мнению Зыкова, сообщать в служебную поддержку о смерти пользователя необходимо. Если этого не сделать — возможны случаи взлома аккаунта. Тогда друзьям погибшего будут рассылать сообщения мошенники.

«Возможны случаи, при которых хакеры взламывают эту страницу. И начинают рассылать от имени этого человека сообщения с содержанием „Привет. Можешь выручить? Пришли 500 рублей“. Представьте, что испытывают друзья и родственники тех людей, которые неожиданно начинают вам такое писать?», — отмечает он.

Поэтому если родственник решает оставить страницу человека, как «виртуальный памятник» — у нее появляется соответствующее оформление.

«Это позволять пользователям понять, что данного пользователя нет в живых», - подчеркнул Зыков.

По его словам, также на протяжении долгого времени идут споры о том, что можно ли наследовать страницу.

«Например, у блогеров большая аудитория — это могут быть миллионы человек. Продажа такого аккаунта с его подписчиками может быть хорошим денежным подспорьем», — отмечает глава ассоциации.

Он добавил, для этого вопроса нет еще решения. Юристы расходятся во мнениях. Одни говорят, что сделать можно, другие, что нельзя.

«Права на страницу в соцсети принадлежат администрации. Она не принадлежит конкретному пользователю, он является ее временным владельцем или администратором», - рассказал Зыков.

Поэтому юристы склоняются к тому, что передавать пользование страничкой невозможно. Можно либо ее заморозить, либо закрыть.

«Но мне известны случаи, когда владелец странички в Telegram умирал и сейчас его страничку ведут коллеги. Например, главный редактор „Говорит Москва“ (Сергей Доренко умер в 2019 году — прим.ред.)», — отметил Зыков.