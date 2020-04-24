В соцсетях появились виртуальные памятники. Что делать со страничками умерших людей?
По словам директора ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимира Зыкова, вопрос с тем, как поступать с «мертвыми» аккаунтами уже давно стал актуальным для пользователей социальных сетей.
«Не секрет, что многие пользователи умирают: кто-то — от естественных причин, кто-то — от трагических событий. В результате соцсети стали предлагать друзьям и родственникам в обращаться службу поддержки», — рассказал Зыков «360».
Он отметил, что сначала необходимо доказать о родственных связях с умершим, а затем можно будет воспользоваться несколькими путями. Список документов зависит от запроса соцсети, в том числе могут потребовать свидетельство о смерти.
«Чаще всего предлагают страницу либо закрыть и полностью аннулировать. Либо заморозить ее навечно и сделать виртуальный памятник, на который можно заходить, читать старые посты человека смотреть на его фото и т.д», — сообщил директор ассоциации.
По мнению Зыкова, сообщать в служебную поддержку о смерти пользователя необходимо. Если этого не сделать — возможны случаи взлома аккаунта. Тогда друзьям погибшего будут рассылать сообщения мошенники.
«Возможны случаи, при которых хакеры взламывают эту страницу. И начинают рассылать от имени этого человека сообщения с содержанием „Привет. Можешь выручить? Пришли 500 рублей“. Представьте, что испытывают друзья и родственники тех людей, которые неожиданно начинают вам такое писать?», — отмечает он.
Поэтому если родственник решает оставить страницу человека, как «виртуальный памятник» — у нее появляется соответствующее оформление.
«Это позволять пользователям понять, что данного пользователя нет в живых», - подчеркнул Зыков.
По его словам, также на протяжении долгого времени идут споры о том, что можно ли наследовать страницу.
«Например, у блогеров большая аудитория — это могут быть миллионы человек. Продажа такого аккаунта с его подписчиками может быть хорошим денежным подспорьем», — отмечает глава ассоциации.
Он добавил, для этого вопроса нет еще решения. Юристы расходятся во мнениях. Одни говорят, что сделать можно, другие, что нельзя.
«Права на страницу в соцсети принадлежат администрации. Она не принадлежит конкретному пользователю, он является ее временным владельцем или администратором», - рассказал Зыков.
Поэтому юристы склоняются к тому, что передавать пользование страничкой невозможно. Можно либо ее заморозить, либо закрыть.
«Но мне известны случаи, когда владелец странички в Telegram умирал и сейчас его страничку ведут коллеги. Например, главный редактор „Говорит Москва“ (Сергей Доренко умер в 2019 году — прим.ред.)», — отметил Зыков.