Мигрантов и россиян предложили уравнять в социальных правах

Агентство стратегических инициатив (АСИ) предложило правительству на время приравнять мигрантов к гражданам России для выплаты им пособий по безработице. Из-за карантинных мер они теряют работу, не могут уехать из страны, а жить им не на что.

Как сообщил телеканал РБК, такая мера позволит мигрантам получить не только пособие по безработице, но и другие льготы и выплаты. В пример агенство привело Португалию, которая проделала такое с 580 тысячами своих мигрантов.

АСИ предложило подготовить оставшихся без работы мигрантов «под высвобождающиеся рынки и для рынков обслуживания IT-инфраструктуры». Финансы для этого можно получить из нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости».

При этом некоторые эксперты указывают на то, что у этой инициативы есть и обратная сторона — не все трудовые мигранты работали легально, а если выплачивать пособия только официально трудоустроенным, то мера потеряет свою эффективность. К тому же, опыт кризисов 2008 и 2014 годов показал, что среди мигрантов не будет резкого роста преступности.

Ранее сообщалось, что в Ленобласти заразились более 100 мигрантов, проживающих в нелегальном хостеле.