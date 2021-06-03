В состоянии девочки, пострадавшей при стрельбе в Екатеринбурге, увидели положительную динамику

Девятилетняя девочка, пострадавшая при стрельбе из окна в Екатеринбурге, сейчас находится в стабильно тяжелом состоянии. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на местный Минздрав.

«Состояние стабильно тяжелое, с положительной динамикой», — сказал представитель ведомства.

После поступления девочке провели операцию, которая длилась четыре часа. Врачи тогда заявили, что все прошло успешно. Сейчас ребенок находится в медикаментозной седации на искусственной вентиляции легких.

В конце мая в Екатеринбурге бывший сотрудник ППС Сергей Болков устроил стрельбу по прохожим из окна жилого дома на улице Бородина. Он ранил из охотничьего ружья девятилетнюю девочку и сотрудника Росгвардии. Школьницу госпитализировали в тяжелом состоянии. Сотрудника отпустили домой после оказания медицинской помощи. Подозреваемого задержали и поместили под стражу. Дома у него нашли 26 гильз и 78 патронов. Мужчина частично признал свою вину, добавив, что не хотел ранить ребенка. Ему грозит пожизненное наказание.