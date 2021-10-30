В Союзе журналистов России выразили соболезнования семье диктора Игоря Кириллова

Игорь Кириллов навсегда останется в истории страны и телевидения. Об этом в разговоре с РИА «Новости» заявил глава Союза журналистов России Владимир Соловьев. Он также выразил соболезнования родственникам ушедшего диктора.

«Мы выражаем соболезнования и семье, и родным, и коллегам. Кирилл совершенно уникальный человек, его голос навсегда в наших сердцах», — сказал Соловьев.

Знаменитый диктор Игорь Леонидович Кириллов умер 30 октября в возрасте 89 лет. Его коллега Анна Шатилова рассказала «360» о его проблемах с сосудами — незадолго до смерти Кириллову ампутировали ногу. Свои соболезнования семье и близким умершего диктора уже направил президент России Владимир Путин.

Российский лидер назвал Кириллова блестящим профессионалом, патриархом отечественного телевидения и центром притяжения молодежи. По словам Путина, диктора все запомнят как талантливого и доброго человека.