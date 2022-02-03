В Сочи открыли выставку Олимпийской коллекции Владимира Потанина

Накануне открытия Олимпиады в Пекине жизнь кипит и в столице зимних Игр 2014 года — Сочи. Здесь на горном курорте «Роза Хутор» представлена уникальная выставка олимпийских артефактов из коллекции Владимира Потанина.

«Данная коллекция не имеет аналогов в мире и представляет собой одно из крупнейших публичных частных собраний предметов Олимпийских игр. Выставка позволит жителям и гостям Сочи ближе познакомиться с историей и наследием Олимпийских игр, ведь в экспозиции представлены оригинальные наградные и памятные медали, факелы, дипломы, кубки и другие уникальные артефакты. Отдельные слова благодарности — члену попечительского совета „Фонда поддержки олимпийцев России“ Владимиру Потанину, благодаря которому удалось сохранить для олимпийского движения столько редких вещей», — отметил президент ОКР Станислав Поздняков в приветствии, направленном гостям и организаторам выставки.

Жемчужин коллекции так много, что невозможно выделить что-то одно. Например, представлен факел, которым легенды хоккея и фигурного катания Владислав Третьяк и Ирина Роднина зажгли олимпийский огонь во время церемонии открытия Сочи-2014. Один из факелов, задействованных в эстафете олимпийского огня на летних Играх-2008 в Пекине также есть в коллекции. Особое место и у диплома выдающегося хоккеиста Валерия Харламова — победителя Игр 1972 года в Саппоро. Увидеть эту реликвию в год 50-летия суперсерии с канадцами накануне новых олимпийских баталий будет особенно ценно.

«Лично для меня эта выставка связана с очень дорогими воспоминаниями о большой совместной работе, подготовке заявки Сочи-2014 и проведении лучших Олимпийских Игр в истории. Я благодарен Владимиру Потанину за то, что он дает возможность людям и в нашей стране, и повсюду в мире соприкоснуться с историей Олимпийских игр, судьбами и личностями выдающихся спортсменов. И, конечно, не могу не поблагодарить коллектив Российского международного олимпийского университета (РМОУ), который подготовил эту выставку и сохраняет удивительную коллекцию Владимира Потанина», — подчеркнул в своём приветствии первый вице-спикер Государственной думы, почётный президент ОКР Александр Жуков.

Но вклад основателя компании «Интеррос» Владимира Потанина в олимпийское движение не ограничивается коллекцией. Он также был вдохновителем создания РМОУ и инвестором курорта «Роза Хутор» — одного из главных объектов Сочи-2014, а после Игр ставшего центром притяжения для любителей горных лыж и сноуборда.

Олимпиады давно уже зарекомендовали себя как гораздо большее явление, чем глобальные спортивные соревнования. Игры зачастую меняют жизнь и направление развития городов и даже стран. Так было в Сочи, который за последние восемь лет превратился в развитый курорт мирового уровня. На это рассчитывают и в Китае, где тоже с нуля построили в горах всю туристическую инфраструктуру и не скрывают, что мечтают повторить успех российского города.