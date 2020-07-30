Полиция оштрафовала фотографа, который издевался над обезьяной в Сочи. Фото, видео

В социальных сетях появилось видео жестокого обращения с животным в Сочи. Фотограф грубо держал за голову обезьяну, которая пыталась выбраться. Роликом заинтересовались правоохранители — теперь живодеру грозит штраф.

Видео из Сочи вызвало негодование пользователей социальных сетей. На кадрах видно, что мужчина мыл обезьянку под струей воды, держа ее за голову. При этом животное кричало и лапой пыталось схватить его руку.

Источник фото: «ВКонтакте»

Закончив мыть обезьяну, мужчина начал разговаривать с кем-то, кто оставался за кадром — при этом животное он не перехватил. Во время общения он активно жестикулировал и размахивал рукой, которой держал зверька.

Роликом заинтересовались сотрудники сочинской полиции. В результате они нашли нарушителя — им оказался 43 летний приезжий из соседней республики. Правоохранители сообщили, что мужчина уже был ранее судим, но не рассказали, за что именно.

«Установлено, что мужчина, не имея специального разрешения, лицензии, осуществлял предпринимательскую деятельность — предлагал отдыхающим сфотографироваться с обезьяной. Само животное он взял в аренду у своего знакомого», — сообщили в ведомстве.

Против нарушителя составили два административных протокола по статьям «Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии)» и «Самоуправство» КоАП.