Мощи Серафима Саровского будут храниться в соборе в Ижевске

Митрополит Удмуртский Викторин внес в Михаило-Архангельский собор частицу мощей преподобного Серафима Саровского. Это событие произошло в минувшие выходные, рассказал сайт Izhlife со ссылкой на пресс-службу Ижевской епархии.

Мощи святого планируют хранить в алтаре собора. Они будут выноситься только в дни памяти Серафима Саровского или же по требованию прихожан при индивидуальных молебнах.

В 1920-х годах мощи святого хранили в запасниках Музея истории религии и атеизма. РПЦ вспоминает обретение частицы святого каждый год 1-го августа.