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    02 августа 2021, 22:08

    Мощи Серафима Саровского будут храниться в соборе в Ижевске

    Оксана Лавнюженко

    Митрополит Удмуртский Викторин внес в Михаило-Архангельский собор частицу мощей преподобного Серафима Саровского. Это событие произошло в минувшие выходные, рассказал сайт Izhlife со ссылкой на пресс-службу Ижевской епархии.

    Мощи святого планируют хранить в алтаре собора. Они будут выноситься только в дни памяти Серафима Саровского или же по требованию прихожан при индивидуальных молебнах.

    В 1920-х годах мощи святого хранили в запасниках Музея истории религии и атеизма. РПЦ вспоминает обретение частицы святого каждый год 1-го августа.