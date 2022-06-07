В СНБО заявили, что Невзорову еще не выдали украинское гражданство

Российский журналист Александр Невзоров*, которому украинский президент Владимир Зеленский дал гражданство этой страны, пока не получил его. Об этом заявил секретарь совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов.

«У Александра Невзорова* еще нет украинского гражданства. Он только обратился, чтобы его получить», — сказал Данилов в эфире украинского «24 канала».

Секретарь СНБО добавил, что для получения украинского паспорта нужно пройти определенную процедуру. По его словам, на Украине разрешено иметь только одно гражданство, поэтому Невзорову* необходимо будет сначала отказаться от российского.

Советник главы украинского МВД Антон Геращенко на прошлой неделе сообщил, что Владимир Зеленский дал Невзорову* и его жене украинское гражданство «за выдающиеся заслуги», написало РИА «Новости».

Следственный комитет РФ в марте 2022 года открыл уголовное дело в отношении Невзорова* за распространение ложной информации о действиях российских Вооруженных сил, а в конце апреля журналиста в России признали иноагентом.

* Признан в России СМИ-иноагентом.