Отмечается, что 39-летняя сибирячка одна воспитывает 11-летнего сына и восьмилетнюю дочку.

«Мой муж умер, поэтому мы получали пенсию по потере кормильца на двоих детей и пособие по уходу за детьми до достижения 14 лет. Выходило 28 тысяч. А в октябре деньги не поступили, хотя раньше никаких проблем с перечислениями не было», — рассказала Михайлова.

Женщина позвонила знакомым, которые получают такие же выплаты, и выяснилось, что им деньги пришли. Тогда она обратилась в Пенсионный фонд, где ей сообщили неожиданную новость. Анжеле рассказали, что из ЗАГСа пришли документы о ее смерти.

«Я была в шоке. Единственное, что смогла тогда выдать: „В смысле — я умерла?“ А с кем вы тогда говорите?», — удивилась она.



«29 июня 2020 года в больницу поступила пациентка с тяжелым хроническим заболеванием. Документов при ней не было, представилась она тоже Анжелой Михайловой. Пациентка умерла 8 июля, и патологоанатом, заполняя документы, по ошибке внес данные живого человека», — объяснили в прокуратуре Новосибирской области.

Документы поступили в сентябре, поэтому с октября все выплаты были прекращены. 3 декабря суд постановил исправить ошибку, но решение в законную силу еще не вступило. Уточняется, что в лучшем случае Михайлова получит пособия в феврале.