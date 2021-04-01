Охотники расстреляли более 10 лосей в Смоленской области

В соцсетях появилось видео с результатами охоты в Смоленской области. На кадры попали более 10 расстрелянных лосей. Губернатор региона Алексей Островский поручил провести проверку.

Видео с убитыми лосями опубликовал в Instagram предприниматель Герман Стерлингов. Ролик он выложил под названием «Побоище в Смоленской области».

«Вот вам очередная охота пьяной блатной сволочи. Эти кровавые извращения порождены разрешением охоты с огнестрельным оружием. И пока охота с ружьями разрешена, все это по-любому будет продолжаться. Надо забирать у быдла оружие», — написал мужчина.

Кадрами уже заинтересовался губернатор области. Он поручил разобраться в вопиющей ситуации департаменту по охране, контролю и регулированию использования лесного хозяйства, объектов животного мира и среды их обитания.

«Также в целях всестороннего и объективного рассмотрения всех обстоятельств этого возмутительного поступка я обратился в адрес прокурора Смоленской области Сергея Эдуардовича Карапетяна с просьбой провести соответствующую проверку», — привела слова Островского пресс-служба областной администрации. Цитату привел ТАСС.

Губернатор подчеркнул, что подобные действия против животных не могут иметь никаких оправданий.