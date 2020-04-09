«В смерти пациента не виноват». Врач «подрезанной» скорой рассказал о дорожном конфликте

Следственный комитет Татарстана возбудил уголовное дело в отношении водителя, который подрезал реанимобиль скорой помощи. Он вез в больницу пациента в тяжелом состоянии. Следователи обратили внимание на видеоролик, записанный камерой наблюдения в машине и опубликованный СМИ.

Выяснилось, что 30 марта казанские врачи везли в республиканскую клиническую больницу из Балтасинской ЦРБ больного, у которого был диагностирован инфаркт миокарда. Следователи предположили, что действия водителя могли стать причиной последовавшей позже смерти пациента, так как скорая не успела его вовремя доставить. Было возбуждено уголовное дело по статье о воспрепятствовании оказанию медицинской помощи, повлекшем по неосторожности смерть пациента.

Врач реанимобиля Вячеслав Трофимов рассказал «360», что водитель LADA Largus дважды догонял скорую, и на третий раз подрезал машину, заставив ее остановиться.

«Мы на двух светофорах ему сигналили, один раз проехали на красный. Это мужчине не понравилось. Когда он нас остановил, то выразил недовольство тем, что мы его вытесняли с дороги. Мы объяснили, что в машине больной, но водитель все равно уехал разозленным», — рассказал Трофимов.

По его мнению, мужчина не виноват в смерти больного, которая наступила через 3-4 часа после проведенной операции. Пациент был стабилен, и время доставки в его состоянии роли не сыграло.

«Он виноват в том, что нарушил правила, подрезал нас, это могло провести к ДТП», — сказал врач.

По словам Трофимова, никто из присутствовавших при инциденте заявления в полицию не писал. Следователи сами с ними связались. Виновник случившегося перед врачами скорой извиниться не пытался.