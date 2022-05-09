Скульптуру бабушки с красным флагом установили в сквере Воронежа

Кольцовский сквер Воронежа в День Победы пополнился новой скульптурой. Там появилась работа местных мастеров, которые сделали памятник бабушке, встретившей украинских военных с красным флагом. «360» публикует видео с места событий.

На опубликованных кадрах видно, что в руках у скульптуры находится копия штурмового флага Идрицкой стрелковой дивизии. Оригинал знамени 1 мая 1945 года установили на крыше здания Рейхстага красноармейцы Берест, Егоров и Кантария.

Один из авторов работы, скульптор Александр Ивченко, рассказал, что памятник установили ночью. Он отметил, что время для работы над статуей появилось из-за приостановки работы, посвященной любви.

«Но можно сказать, что остановки никакой не было, потому что эта бабушка — это тоже про любовь к своей Родине, к ее корням, к настоящему прошлому и будущему», — отметил скульптор.

Александр Ивченко отметил, что в работе над скульптурой ему помогали жители города, которые связывались с ним и спрашивали, что нужно мастерам.

«Я понял что большую часть даже по именам не знаю, потому что все вопросы мы решали по телефону, по переписке. Люди просто звонили и спрашивали: „Чем я могу помочь?“. Кто-то предоставил машину, кто-то принес в мастерскую электродов пачку. Получился народный памятник — народной бабушке», — рассказал скульптор.

Он добавил, что свою работу скульпторы назвали «Будем жить». По словам мастера, поведение горожан придало ему уверенности, что страна останется живой, пока люди способны на такие тихие подвиги.

Скульптура в Кольцовском парке Воронежа простоит один день. Ночью ее перевезут в «Центр военно-патриотического воспитания „Музей-диорама“», где памятнику бабушке уже пообещали подобрать достойное место в экспозиции.

Видео с героической бабушкой распространилось в социальных сетях в апреле. Пожилая женщина с красным флагом вышла к украинским военным, которые предложили ей гуманитарную помощь. Передав продукты, один из бойцов начал топтать знамя. Увидев это, женщина отдала еду и потребовала вернуть знамя назад, так как с ним воевали ее родители. Подвиг бабушки оценили поэты и художники из разных городов России, посвятив ей свои работы.