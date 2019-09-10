В скандальной фотосессии «Бюро 24/7» нашли отсылку к преступлениям Helter Skelter

В скандальной фотосессии, которую устроило казахское отделение модного журнала «Бюро 24/7», присутствует отсылка к убийствам, которые были совершены «Семьей» Чарльза Мэнсона. На это указывает карточка с надписью Helter Skelter — так преступник называл грядущий конец света.

Чарльз Мэнсон совершил множество убийств в 70 годах прошлого века. Его секта причастна к гибели актрисы Шэрон Тейт, которая находилась на девятом месяце беременности, а также еще 14 жертв. Среди них — семья Ла-Бьянка. Мэнсон лично участвовал в их убийстве, желая продемонстрировать своим последователям из «Семьи» как правильно «надо делать» Helter Skelter. В результате показательного преступления были жестоко убиты шесть человек, а на стене одной из комнат их дома осталась написанная с ошибкой надпись «HEALTER SKELTER», которую сделала одна из членов секты.

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Главной целью своих преступлений Чарльз Мэнсон ставил приближение грядущего апокалипсиса, который он называл Helter Skelter — в честь одной из песен группы The Beatles. По мнению главы «Семьи» конец света — это межрасовая война, в которой афроамериканцы одержат победу над европейцами. Мэнсон был уверен, что «Семья» выживет и поднимется после того, как все белые будут убиты.

Начиная с 1969 года последователи «Семьи» под руководством Мэнсона начали попытки ускорить Helter Skelter. Они убивали белых людей, а на местах преступления оставляли знаки, указывая на причастность к преступлениям организации, которая боролась за права темнокожего населения.

Несмотря на то, что правоохранители сперва не связывали эти убийства, они смогли задержать Мэнсона и многих членов его секты. Организатора «Семьи» приговорили к смертной казни, которая затем была заменена девятью пожизненными заключениями.

Источник фото: buro247.kz

Скандальная фотосессия была сделана в Казахстане модным журналом «Бюро 24/7». Одетые в новую коллекцию бренда H&M модели изображали на снимках жертв насилия. На одном из сделанных фото возле ног лежавшей на полу девушки находится табличка с надписью Helter Skelter.

Рекламную фотосессию удалили после возмущения общественности. Саму идею назвали «трендом на 70-е», так как именно в эти годы по США прокатилась волна серийных убийств.