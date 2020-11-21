В СК рассказали о розыске причастных к геноциду советского народа

По его словам, выявляются новые факты о массовых захоронениях мирных жителей, убитых в годы Великой Отечественной войны. СК по этим фактам возбуждает уголовные дела.

«По нескольким десяткам эпизодов устанавливаются обстоятельства расправ над мирным населением и лица, причастные к ним, в том числе проживающие в настоящее время за рубежом», — говорил следователь ранее на форуме «Уроки Нюрнберга».

В разговоре с агентством Федоров отметил, что «появляются факты о новых захоронениях жертв геноцида в отношении народа Советского Союза». По его словам, возбуждение и расследование этих уголовных дел — это «процесс, который никогда не приостанавливался».

20 ноября 1945 года в немецком Нюрнберге начался международный судебный процесс по делу о нацистских военных преступлениях. Нюрнбергский процесс повлиял на развитие международного уголовного права.