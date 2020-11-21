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    21 ноября 2020, 21:52

    В СК рассказали о розыске причастных к геноциду советского народа

    Кирилл Фролов

    Следственный комитет принимает меры к розыску лиц, причастных к «геноциду в отношении народа Советского Союза». Об этом РИА «Новости» рассказал зампредседателя СК Александр Федоров.
    В СК рассказали о розыске причастных к геноциду советского народа

    По его словам, выявляются новые факты о массовых захоронениях мирных жителей, убитых в годы Великой Отечественной войны. СК по этим фактам возбуждает уголовные дела.

    «По нескольким десяткам эпизодов устанавливаются обстоятельства расправ над мирным населением и лица, причастные к ним, в том числе проживающие в настоящее время за рубежом», — говорил следователь ранее на форуме «Уроки Нюрнберга».

    В разговоре с агентством Федоров отметил, что «появляются факты о новых захоронениях жертв геноцида в отношении народа Советского Союза». По его словам, возбуждение и расследование этих уголовных дел — это «процесс, который никогда не приостанавливался».

    20 ноября 1945 года в немецком Нюрнберге начался международный судебный процесс по делу о нацистских военных преступлениях. Нюрнбергский процесс повлиял на развитие международного уголовного права.