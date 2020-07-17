В СК опровергли версию об уничтожении останков царской семьи кислотой

По ее словам, эксперимент «опроверг версию о том, что тела убитых уничтожили с использованием серной кислоты и огня». Поскольку «было установлено, что нанесение на поверхность биологических тканей концентрированной серной кислоты замедляет процесс их последующего сожжения».

Подробностей следователь не привела.

В рамках другого эксперимента было показано, что в небольшой подвальной комнате Ипатьевского дома в Екатеринбурге могли разместиться и убитые, и участники расстрела. Для этого в схожем по размерам помещении были воспроизведены обстановка и обстоятельства совершения преступления, сообщила Молодцова.

Всего с момента возобновления дела в 2015 году следствие назначило по нему 37 судебных экспертиз.

Николая II и членов его семьи расстреляли в ночь на 17 июля 1918 года. Тела убитых сожгли и тайно захоронили под Екатеринбургом. В 1991 году обнаружили останки императора, его супруги и трех дочерей. В 2007 году — захоронение еще двух детей — цесаревича Алексея и великой княжны Марии.

РПЦ, причислившая Николая II и членов его семьи к лику святых, не признает подлинность найденных останков.