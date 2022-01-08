НПЗ Казахстана работают в штатном режиме

Все действующие нефтеперерабатывающие заводы Казахстана функционируют в штатном режиме. Об этом сообщило Министерство энергетики на своем официальном сайте.

«Три завода полностью обеспечены сырьем, никакой угрозы стабильности их работы нет. Производство не останавливалось», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что снижение показателей было лишь на месторождении Тенгиз, на которое распространяются ограничения по вывозу продукции.

Протесты в Казахстане начались в начале января. Сначала жители вышли на митинги против повышения цен на сжиженный газ, но после выступления переросли в беспорядки и столкновения с силовиками.

По данным президента республики Касым-Жомарта Токаева, на город напали около 20 тысяч подготовленных боевиков.