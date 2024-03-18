Общество 18 марта 2024, 13:19 В ШОС назвали процесс выборов президента России прозрачным Миссия наблюдателей ШОС: голосование на выборах в России прошло спокойно РИА «Новости»

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Процесс голосования на выборах президента России проходил спокойно, без внешнего вмешательства. Об этом сообщил генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества, глава миссии наблюдателей ШОС Чжан Мин в ходе брифинга.

Члены Центризбиркома занимали беспристрастную позицию. Выборы прошли прозрачно, в соответствии с избирательным законодательством. Наблюдатели ШОС не зафиксировали жалоб на избирательных участках и случаев нарушения безопасности, отметил Чжан Мин.

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«Миссия наблюдателей от ШОС констатирует, что выборы соответствовали требованиям законодательства, нарушений, ставящих под сомнение легитимность, не отмечено», — подчеркнул глава миссии.

ЦИК России зафиксировал попытки «взорвать» систему видеонаблюдения во время президентских выборов, сообщила председатель Центризбиркома Элла Памфилова. Она также добавила, что оглашение итогов голосования «на всякий случай» отложили до 21 марта.