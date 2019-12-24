    24 декабря 2019, 21:10

    В школе под Омском избили первоклассницу с эпилепсией. Учителя все отрицают

    Александра Каширина

    Мать больной эпилепсией школьницы расскзала об избиении дочери ее одноклассниками. По ее словам, педагог выступила на стороне нападавших и сказала родителям забрать документы ребенка. Учителя все отрицают, сообщило издание «Подъем».
    В школе под Омском избили первоклассницу с эпилепсией. Учителя все отрицают

    Одна из одноклассниц якобы бросила портфель одноклассницы с парты на пол, чтобы освободить себе место, после чего несколько школьников начали прыгать на рюкзаке, а потом избили его владелицу. Женщина также утверждала, что в это время в классе не было педагогов.

    Один из учителей школы, Оксана Шель, уверена в намерении матери девочки получить материальную выгоду из ситуации, которая «сильно преувеличена», так как в кабинете находился дежурный учитель.

    «Девочка пришла в класс, и одноклассник ей сообщил, что ее портфель скинули и потоптались на нем. Остальное время перемены девочки сидели за партами, а мальчики играли в кабинете», — сообщила Шель, добавив, что потом в класс пришел учитель.

    «Учителя всегда находятся с детьми — это строгое правило, плюс камеры», — подчеркнула она.

    По ее словам, мать школьницы сама решила забрать документы дочери.