В школе под Омском избили первоклассницу с эпилепсией. Учителя все отрицают

Одна из одноклассниц якобы бросила портфель одноклассницы с парты на пол, чтобы освободить себе место, после чего несколько школьников начали прыгать на рюкзаке, а потом избили его владелицу. Женщина также утверждала, что в это время в классе не было педагогов.

Один из учителей школы, Оксана Шель, уверена в намерении матери девочки получить материальную выгоду из ситуации, которая «сильно преувеличена», так как в кабинете находился дежурный учитель.

«Девочка пришла в класс, и одноклассник ей сообщил, что ее портфель скинули и потоптались на нем. Остальное время перемены девочки сидели за партами, а мальчики играли в кабинете», — сообщила Шель, добавив, что потом в класс пришел учитель.

«Учителя всегда находятся с детьми — это строгое правило, плюс камеры», — подчеркнула она.

По ее словам, мать школьницы сама решила забрать документы дочери.