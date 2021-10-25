В шести российских регионах начались нерабочие дни

В Самарской, Нижегородской, Новгородской, Воронежской, Курской областях и Пермском крае начались нерабочие дни. Во всех указанных регионах выходные начнутся с 25 октября и продлятся с 7 ноября. Какие ограничения будут действовать в каждом из них, уточнило «РИА Новости».

В Самарской области посещать крупные ТЦ и рынки, а также заселяться в гостиницы можно будет только после предъявленного QR-кода или справки о перенесенном заболевании. С этими же документами возможно посещение фитнес-центров, театров, концертов, кинотеатров, цирков и других культурно-досуговых учреждений в Самарской области.

В Нижегородской области не будут проводиться массовые мероприятия, открыты останутся музеи и спортивные организации. Попасть туда можно будет только по QR-кодам или мультипассам. Беременным женщинам и невакцинированным лицам в возрасте старше 65 лет необходимо соблюдать режим самоизоляции.

В Пермском крае с 25 октября вводятся QR-коды для посещения торговых центров, ресторанов и кафе, а также самоизоляция для непривитых пожилых жителей. При этом краевые власти не исключают введения с 30 октября режима строгой самоизоляции для непривитых и не переболевших коронавирусом жителей при ухудшении ситуации по COVID-19.

В Новгородской области с 12 октября будут работать QR-коды для доступа в заведения общепита, а также в театры, музеи и спортивные организации.

В Воронежской области приостанавливается работа объектов розничной торговли, кром аптек и некоторых других. Закрыты ночные клубы, развлекательные заведения, салоны красоты, массажныъ салонов. Запрещено проведение массовых мероприятий, работа кинотеатров, цирков, детских игровых комнат.

В Курской области для всех лиц старше 65 лет, кто не прошел вакцинацию, вводят самоизоляцию. Закрываются все торговые точки, кроме аптек и всех продающих товары первой необходимости. Спортивные матчи пройдут без зрителей.