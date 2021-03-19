Перечислены самые востребованные профессии в сфере ЖКХ

Профессии слесаря-сантехника, электрогазосварщика и дворника оказались самыми востребованными в сфере ЖКХ в 2021 году. При этом чаще всего россияне откликаются на вакансии уборщиков, ревизоров и диспетчеров.

Среди наиболее востребованных рабочих профессий оказался слесарь-сантехник со средней зарплатой 18 830 рублей. Также в список вошли электрогазосварщик (21 тысяча рублей) и дворник (15 240 рублей). Кроме того, работодатели ищут слесарей аварийно-восстановительных работ и кочегаров. Средняя зарплата таких специалистов составляет 16 670 рублей и 17 860 рублей соответственно, сообщила газета «Известия» со ссылкой на исследование «VK Работа».

В среднем российские специалисты ЖКХ получали в марте 16 760 рублей. Работниками с самой высокой зарплатой стали штукатуры-маляры — 50 830 рублей. На втором месте оказались ревизоры с заработком 50 тысяч рублей. Замкнули тройку старшие диспетчеры — 47 500 рублей.

Чаше всего работу в сфере ЖКХ ищут люди старше 45 лет. На втором месте расположилась возрастная группа от 35 до 44 лет. За ними идут специалисты от 18 до 24 лет. Меньше всего подобные вакансии интересуют людей от 24 до 34 лет.

В рамках исследования эксперты изучили более трех тысяч вакансий и 2,6 тысячи анкет соискателей по всей стране.