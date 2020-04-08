В Севастополе москвичей и петербуржцев посадят на карантин

Люди из Москвы, Подмосковья или Санкт-Петербурга, которые приедут в Севастополь, отправятся там на карантин. Он будет длиться две недели. Такой указ подписал врио губернатора Михаил Развозжаев.

Свое решение он объяснил непростой эпидемиологической обстановкой в вышеназванных регионах, сообщило РИА «Новости».

Жители города должны будут провести полмесяца дома. Если у людей нет своего жилья в Севастополе, то их отправят в обсерваторы. Но такой карантин будет для них платным.

Те, кто останется на карантине дома, по возможности должны минимизировать свои контакты с родственниками. На десятый день карантина приехавшие в Севастополь должны будут сдать анализы.

«Эти меры должны нам помочь не допустить вспышки коронавируса в Севастополе», — заключил Развозжаев.

В Крыму приняли похожее решение. Там всех прилетевших из Москвы и Санкт-Петербурга будут отправлять в обсерваторы. По словам главы Крыма Сергея Аксенова, все пациенты с COVID-19 привезли вирус из других мест. Недавно одну из крымских больниц временно закрыли из-за больного, у которого подозревают коронавирус.

За последние сутки в России зарегистрировали 1175 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных в стране составляет 8672 человека.