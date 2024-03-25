Общество 25 марта 2024, 16:14 В Сети распространили фейк об отсутствии у «Крокуса» разрешения на эксплуатацию Генпрокуратура опровергла фейк о разрешительных документах у Crocus City Hall

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В Telegram-каналах распространили информацию о том, что зданию «Крокус Сити Холла» (Crocus City Hall) якобы не выдавали разрешение на ввод в эксплуатацию. Информация об этом и другие данные авторов этого вброса не имеют отношения к действительности.

Фейк

Информация о том, что у «Крокуса» якобы не было разрешения на ввод в эксплуатацию, а также, что само строительство концертного зала проходило с нарушениями техники пожарной безопасности, появилась в ряде Telegram-каналов.

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Правда

Информацию об отсутствии разрешения на ввод в эксплуатацию здания уже опровергла Генеральная прокуратура РФ.

Была проведена проверка, по результатам которой установили, что данный объект капитального строительства ввели в эксплуатацию согласно требованиями градостроительного законодательства 12 октября 2009 года.

«Сообщения, о том что здание не было введено в эксплуатацию, и отсутствовало на кадастровой карте Росреестра, не соответствуют действительности», — заявили в Генпрокуратуре.

Таким образом, информация о том, что здание «Крокуса» могло находиться до сих пор в статусе разрешения на ввод в эксплуатацию, недостоверна. Генпрокуратура России провела проверку и установила, что этот объект капитального строительства введен в эксплуатацию в соответствии с требованиями градостроительного законодательства 12 октября 2009 года.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.