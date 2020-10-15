В Сети появилось фото президента ЦАР с огромной матрешкой из России

Традиционная российская игрушка была подарена президенту Центральноафриканской Республики Фостен-Арканжу Туадера представителями российской делегации. Об этом сообщают источники в социальной сети Facebook.

Утром в четверг, 15 октября, в Банги впервые в истории приземлился российский транспортный самолет Ан-124 «Руслан» с военной техникой, продовольствием и игрушками, которых на борту было порядка 100 тысяч. Также самолет вез и сладкий груз для местных жителей — более пяти тонн конфет «Мишка на Севере».

Одна из таких игрушек — матрешка внушительных размеров — была подарена властям ЦАР послом РФ в Центральноафриканской Республике Владимиром Титоренко. Принимающая сторона встретила россиян с большим почтением и гостеприимством.

Кроме этого, силовым структурам Центральноафриканской республики было передано 20 единиц БРДМ-2 (бронированная разведывательно-дозорная машина). Это стало уже третьей подобной поставкой ЦАР, организованной в рамках двустороннего сотрудничества. Однако впервые, кроме непосредственно военной техники и вооружения, африканской стране для раздачи среди населения были переданы игрушки, кондитерские изделия и мороженое.

Необходимую помощь жителям ЦАР и местным властям Россия оказывает на протяжении последних двух лет. За это время в регионе стало значительно безопаснее. Согласно соцопросам, 87% населения ЦАР считает именно Россию главным другом республики.