«Светлая, как солнце»: в Сети отреагировали на гибель 18-летней блогерши на Бали

Блогер Анастасия Тропицель погибла на Бали. Посольство РФ в Индонезии уже связалось с ее родными и окажет им необходимую поддержку. В Сети смерть девушки назвали глупой, а ее саму — светлой и доброй.

Российские дипломаты подтвердили гибель россиянки, сообщил ТАСС со ссылкой на представителя посольства РФ.

«Консульский отдел находится на связи с родителями Тропицель, а также занимается всеми необходимыми в данном случае процедурами», — подчеркнули в диппредставительстве.

В Instagram под постом о гибели Тропицель набралось множество комментариев с соболезнованиями близким 18-летней блогерши.

«Она была такой светлой, как солнце. Она сделала для нас все, что смогла», — заявила одна из подписчиц девушки.

Другая заметила, что «все сейчас просто мечтают, чтобы это оказалось глупым розыгрышем, это слишком ужасно, грустно, чтобы быть правдой».

Людей, которые «пытаются вылить грязь» на Тропицель после ее гибели, в Сети обвинили в низости и завистливости.

«Настя была безумно светлой, доброй и целеустремленной девочкой», — написали следившие за ее блогом.

Девушка разбилась в районе Кута на Бали. Она ехала на мотоцикле, не справилась с управлением и влетела в бордюр. Свидетелем смерти Анастасии Тропицель стал ее молодой человек.