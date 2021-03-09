В сети магазинов «Пятерочка» появились «Начивки» с супергероями Marvel

Торговая сеть «Пятерочка» вместе с компанией Disney запустили новую федеральную маркетинговую акцию по мотивам киновселенной Marvel. В магазинах появились нашивки-наклейки с символами супергероев — «Начивки».

Источник фото: «Пятерочка»

Слоган кампании — «Собери все знаки суперсилы!». Акция стартовала 9 марта и продлится до 26 апреля 2021 года.

Начивки — это стилизованные нашивки-наклейки с символами супергероев Marvel. У них липкая обратная сторона, поэтому каждую можно наклеить практически на любую поверхность.

До 26 апреля за каждые 555 рублей в чеке гостям магазинов будут выдавать одну начивку в индивидуальном флоу-паке. Всего в коллекции 26 начивок: 12 напечатанных, 12 вышитых, одна спонсорская и одна редкая — в виде перчатки бесконечности Таноса.

Тираж начивки с перчаткой бесконечности ограниченный, кроме того, в каждом флоу-паке такой начивки есть промокод для получения специального приза: дополнительных баллов на «Выручай-карту», сертификата Lamoda, подписки на сервис OKKO. Главный приз — Sony PlayStation 5.

Собрать начивки быстрее всех можно приобретая в «Пятерочке» товары партнеров акции, которые отмечены специальными стопперами в магазинах. Также наклейку можно купить за 55 рублей.

Источник фото: «Пятерочка»

Каждая начивка упакована во флоу-пак из FSC бумаги, сами значки изготовлены из вторичного пластика, который можно сдавать на переработку повторно.

В рамках акции в социальных сетях «Пятерочка» планирует запустить челендж «Покажи свой билд».

«„Пятерочка“ в сотрудничестве с Disney вновь дарит своим гостям возможность собрать собственную коллекцию с символикой любимых героев Мarvel. На этот раз мы разработали уникальные аксессуары — начивки, с помощью которых можно выразить себя, украсить свои старые привычные вещи и создать новый образ. Также мы добавили в коллекцию один редкий элемент, и символично, что это перчатка бесконечности Таноса. Всех, кому посчастливится ее заполучить, ждут и другие полезные призы», — уточнил директор по маркетингу торговой сети «Пятерочка» Михаил Ярцев.

Дополнительную информацию об акции и получении призов можно найти на сайте Nachivki.5ka.ru