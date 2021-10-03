В Сбербанке назвали Днепр столицей телефонного мошенничества

Украинский город Днепр можно назвать «столицей» телефонного мошенничества, считает зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов. В конце 2020 года там находилось до тысячи колл-центров злоумышленников.

Кузнецов в эфире шоу «Соловьев LIVE» на YouTube отметил, что такие колл-центры существуют во многих городах Украины.

«Я и мои коллеги все-таки считаем, что столицей такого бизнеса сегодня по праву является город Днепр. Пик количества колл-центров в этом городе в конце прошлого года достиг умопомрачительной цифры — наши эксперты насчитывали около тысячи колл-центров», — рассказал Кузнецов.

По его словам, сейчас из Днепра работает порядка 150 колл-центров, которые теперь звонят якобы от имени правоохранителей, а не от имени банковских сотрудников.

Сбербанк, по словам Кузнецова, фиксирует несколько тысяч мошеннических звонков ежедневно, а в особо активные дни — 10 тысяч звонков. Примерно половина россиян на такие звонки не отвечает, но 1% россиян все же оказывается жертвами злоумышленников.

При этом, как сообщил исследовательский центр SuperJob, почти каждый шестой житель России потерял деньги или имущество в результате телефонного мошенничества. В результате исследования специалисты установили, что женщины больше рискуют стать жертвами обмана.