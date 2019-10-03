В Сбербанке допустили, что слить данные 60 млн клиентов мог сотрудник
О возможной утечке финансово-кредитной организации стало известно вечером 2 октября, сообщили в пресс-службе Сбербанка.
«Основная версия инцидента — умышленные преступные действия одного из сотрудников», — подчеркнули в банке.
Отмечается, что «внешнее проникновение в базу данных невозможно». В Сбербанке пояснили, что она изолирована от внешней сети.
СМИ узнали об утечке данных 60 млн кредиток СбербанкаПодробнее
После случившегося начато служебное расследование. О его результатах в банке сообщат дополнительно.
Похищенные сведения, заметили в кредитной организации, не угрожает сохранности средств клиентов.
В СМИ также появилась информация о том, что на специализированном ресурсе продают базу данных «крупного банка». В ней якобы содержатся сведения о 60 миллионах кредитных карт. Потенциальным покупателям предлагают ознакомиться с пробным фрагментом из 200 строк.