В Сбербанке допустили, что слить данные 60 млн клиентов мог сотрудник

Персональные данные клиентов Сбербанка мог слить сотрудник организации. В банке говорят, что ситуация затронула минимум 200 человек. Однако похищены могут быть 60 миллионов записей по кредитным картам.

О возможной утечке финансово-кредитной организации стало известно вечером 2 октября, сообщили в пресс-службе Сбербанка.

«Основная версия инцидента — умышленные преступные действия одного из сотрудников», — подчеркнули в банке.

Отмечается, что «внешнее проникновение в базу данных невозможно». В Сбербанке пояснили, что она изолирована от внешней сети.

СМИ узнали об утечке данных 60 млн кредиток Сбербанка Подробнее

После случившегося начато служебное расследование. О его результатах в банке сообщат дополнительно.

Похищенные сведения, заметили в кредитной организации, не угрожает сохранности средств клиентов.

В СМИ также появилась информация о том, что на специализированном ресурсе продают базу данных «крупного банка». В ней якобы содержатся сведения о 60 миллионах кредитных карт. Потенциальным покупателям предлагают ознакомиться с пробным фрагментом из 200 строк.