  • В Сбербанке допустили, что слить данные 60 млн клиентов мог сотрудник

    03 октября 2019, 07:46

    Александра Ломейко

    Персональные данные клиентов Сбербанка мог слить сотрудник организации. В банке говорят, что ситуация затронула минимум 200 человек. Однако похищены могут быть 60 миллионов записей по кредитным картам.
    В Сбербанке допустили, что слить данные 60 млн клиентов мог сотрудник

    О возможной утечке финансово-кредитной организации стало известно вечером 2 октября, сообщили в пресс-службе Сбербанка.

    «Основная версия инцидента — умышленные преступные действия одного из сотрудников», — подчеркнули в банке.

    Отмечается, что «внешнее проникновение в базу данных невозможно». В Сбербанке пояснили, что она изолирована от внешней сети.

    СМИ узнали об утечке данных 60 млн кредиток Сбербанка

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    После случившегося начато служебное расследование. О его результатах в банке сообщат дополнительно.

    Похищенные сведения, заметили в кредитной организации, не угрожает сохранности средств клиентов.

    В СМИ также появилась информация о том, что на специализированном ресурсе продают базу данных «крупного банка». В ней якобы содержатся сведения о 60 миллионах кредитных карт. Потенциальным покупателям предлагают ознакомиться с пробным фрагментом из 200 строк.